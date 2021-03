Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di lunedì 8 marzo 2021) Match clou della 26a giornata di Serie A, è la gara tra Inter e Atalanta. Una partita che potrà dire molto sulla corsa allo scudetto dei nerazzurri e sulle ambizioni Champions dei bergamaschi. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, LukakuAtalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Match clou della 26a giornata di Serie A, è la gara tra. Una partita che potrà dire molto sulla corsa allo scudetto dei nerazzurri e sulle ambizioni Champions dei bergamaschi. Queste le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

