Inter-Atalanta | le formazioni ufficiali Eriksen in campo dal 1?

(Di lunedì 8 marzo 2021) La lotta scudetto subisce una nuova ulteriore svolta. L'vuole continuare la sua corsa, cercando la settima vittoria consecutiva e consolidando la vetta della classifica. I nerazzurri, però, dovranno fare i conti con un osso durissimo come l'. Nel posticipo della ventiseiesima giornata, la formazione bergamasca cerca un successo per riaprire la lotta scudetto e inserirsi prepotentemente nella contesa. Attualmente le due squadre sono separate da dieci punti di distacco. Fischio d'inizio alle ore 20.45.caption id="attachment 1104809" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionLEQueste le scelte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - ale_mile77 : @ilgladiatore36 @Inter @StarCasinoSport Probabilmente siccome l’Atalanta pressa molto fisicamente Vidal (secondo Co… - Pall_Gonfiato : #Atalanta - Il commento di Duvan #Zapata alla vigilia del match con l' #Inter #InterAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Atalanta

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Romero, ...Inter-Atalanta è la sfida che si giocherà tra pochissimo a San Siro: De Grandis dice la sua sul match e sulla personalità dei bergamaschi.L'Inter scende in campo a San Siro contro l'Atalanta per provare ad allontanarsi dalle inseguitrici: Vidal in campo, Muriel in panchina ...