Il Times: per gli esperti inglesi nessun contagio è avvenuto in campo (Di lunedì 8 marzo 2021) Calcio e Finanza riporta uno studio pubblicato dal Times secondo cui "nessun caso di contagio sul terreno di gioco sarebbe stato confermato finora nel calcio, nel rugby o nel football americano durante un intero anno di pandemia" Secondo i medici la tracciatura dettagliata dei giocatori risultati positivi al Coronavirus effettuata in tutti gli sport ha reso evidente che il contagio è avvenuto per contatti fuori dal campo, come ad esempio le sale riunioni, i viaggi e le attività indoor. Il professor James Calder, il medico e presidente indipendente del comitato del governo per il ritorno dello sport d'élite, ha dichiarato «Non abbiamo avuto alcun caso di trasmissione in campo nel calcio. È quello che accade fuori dal campo, negli spogliatoi, nei viaggi,

