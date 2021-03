Grande Gatsby nero e Otello bianco: è la via giusta dell'antirazzismo? (Di lunedì 8 marzo 2021) Ma siete proprio sicuri? Davvero credete che con il correttismo cromatico che rivendica ogni anacronismo e ripudia qualsiasi appello alla verosimiglianza storica, si possa dare forza alla battaglia contro la discriminazione, il razzismo, l’esclusione? O non si rischia forse il contrario? Per esempio, è ora annunciata negli Stati Uniti la trasposizione del “Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald in una nuova serie tv, che stavolta obbligatoriamente, per raccontare una storia “più inclusiva”, viene ambientata nella comunità afro-americana di New York, rileggendo così le vicende di Gatsby, questo prescrive lo spirito del tempo, “attraverso le moderne lenti del genere, della razza e dell’orientamento sessuale”. Ma ancora una volta: siete proprio sicuri che sia la cosa giusta? Anche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ma siete proprio sicuri? Davvero credete che con il correttismo cromatico che rivendica ogni anacronismo e ripudia qualsiasi appello alla verosimiglianza storica, si possa dare forza alla battaglia contro la discriminazione, il razzismo, l’esclusione? O non si rischia forse il contrario? Per esempio, è ora annunciata negli Stati Uniti la trasposizione del “” di Francis Scott Fitzgerald in una nuova serie tv, che stavolta obbligatoriamente, per raccontare una storia “più inclusiva”, viene ambientata nella comunità afro-americana di New York, rileggendo così le vicende di, questo prescrive lo spirito del tempo, “attraverso le moderne lenti del genere,a razza e’orientamento sessuale”. Ma ancora una volta: siete proprio sicuri che sia la cosa? Anche ...

