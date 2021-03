Gigi Hadid, la prima sfilata post parto è per Versace (Di lunedì 8 marzo 2021) L’assenza di Gigi Hadid alla Milano Fashion Week di settembre 2020 si era fatta sentire. La modella aveva un ottimo motivo: proprio durante la settimana della moda milanese ha dato alla luce la sua primogenita, Khai. Dopo aver saltato un turno, non poteva certo perdersi anche l’appuntamento primaverile. Il ritorno in passerella dopo la maternità è stato col botto: ha scelto lo show di Versace per il primo catwalk da mamma. Ed era in ottima compagnia nel “labirinto” della maison, visto che con lei c’era sua sorella Bella Hadid, oltre a Irina Shayk e Vittoria Ceretti. Gigi Hadid persa nel labirinto Versace La maternità ha fatto bene a Gigi Hadid, ancora più bella e sicura di sé. Nel giro di nemmeno sei mesi dal ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 8 marzo 2021) L’assenza dialla Milano Fashion Week di settembre 2020 si era fatta sentire. La modella aveva un ottimo motivo: proprio durante la settimana della moda milanese ha dato alla luce la sua primogenita, Khai. Dopo aver saltato un turno, non poteva certo perdersi anche l’appuntamentoverile. Il ritorno in passerella dopo la maternità è stato col botto: ha scelto lo show diper il primo catwalk da mamma. Ed era in ottima compagnia nel “labirinto” della maison, visto che con lei c’era sua sorella Bella, oltre a Irina Shayk e Vittoria Ceretti.persa nel labirintoLa maternità ha fatto bene a, ancora più bella e sicura di sé. Nel giro di nemmeno sei mesi dal ...

cthistown : “Adamo ed eva non eva ed eva” va bene amo tieniti adamo io mi prendo zendaya e gigi hadid fai che ti pare - pienalolz : @angerollseyes amo se ti chiami Gigi Hadid va bene però se ti chiami Tommaso Zorzi è un difetto ?? - lillydessi : Moda, Versace sfila fuori calendario con Gigi e Bella Hadid. FOTO - basicleoo : RT @Manal0615: Io che guardo in tendenza l’hashtag #gigi e penso subito a Gigi Hadid: - basicleoo : RT @luvxharreh: immagina: stai passeggiando per milano e ti ritrovi bella e gigi hadid davanti e ti lanci a terra così ti calpestano -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid Gigi Hadid dai capelli rossi al biondo fragola: il ritorno al lavoro è colorato Sei mesi dopo la nascita della figlia Khai, Gigi Hadid è tornata in passerella lo scorso venerdì 5 marzo aprendo e chiudendo la sfilata di Versace. Oltre alle lunghezze XXL dei capelli e al trucco occhi con eyeliner azzurro neon - già ...

Gigi Hadid ha cambiato look Gigi Hadid Archiviata la trasferta milanese in occasione della Milano Fashion Week, Gigi Hadid è ritornata a casa dalla piccola Khai , la bimba nata dalla storia d'amore con Zayn Malik . La modella si ...

Gigi Hadid torna in passerella per Versace: nuovi capelli rossi ispirati a "La regina degli scacchi" MTV.IT Gigi Hadid dai capelli rossi al biondo fragola: il ritorno al lavoro è colorato La supermodella è tornata in passerella per la sfilata di Versace con un nuovo colore di capelli, rosso "Regina degli scacchi". Pochi giorni dopo su Instagram l'ultimo cambio di look: un biondo fragol ...

Gigi Hadid torna (finalmente) in passerella: splendida negli abiti Versace! A sei mesi dalla nascita della sua prima figlia, Gigi Hadid è tornata in passerella negli splendidi abiti disegnati da Donatella Versace ...

Sei mesi dopo la nascita della figlia Khai,è tornata in passerella lo scorso venerdì 5 marzo aprendo e chiudendo la sfilata di Versace. Oltre alle lunghezze XXL dei capelli e al trucco occhi con eyeliner azzurro neon - già ...Archiviata la trasferta milanese in occasione della Milano Fashion Week,è ritornata a casa dalla piccola Khai , la bimba nata dalla storia d'amore con Zayn Malik . La modella si ...La supermodella è tornata in passerella per la sfilata di Versace con un nuovo colore di capelli, rosso "Regina degli scacchi". Pochi giorni dopo su Instagram l'ultimo cambio di look: un biondo fragol ...A sei mesi dalla nascita della sua prima figlia, Gigi Hadid è tornata in passerella negli splendidi abiti disegnati da Donatella Versace ...