Export militare | basta ipocrisie Il monito del gen Tricarico

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’esportazione di materiali della Difesa è questione contraddistinta in Italia da perdurante e radicata ipocrisia, declinata in molteplici forme a seconda degli specifici dossier. Né la legge che regola il settore viene in soccorso, essendo essa ormai nei fatti difficilmente applicabile ed abbisognevole di una radicale rivisitazione sulla base di criteri più coerenti con gli scenari geopolitici ormai profondamente mutati negli ultimi trent’anni, tanti quanti ne sono trascorsi dal varo della legge 185/90. In merito al postulato più spinoso di detta legge che vieta l’esportazione di armamento a Paesi in stato di conflitto o che violano i diritti umani, una rapida mappatura di scenario vedrebbe restringersi in maniera inaccettabile il possibile mercato e non giustificherebbe il tenere in vita un’industria della difesa il cui azionista di riferimento è tra l’altro lo Stato. Per contro, a ...