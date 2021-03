Enologia | 7 miliardi di litri di vino fermi in cantina per colpa del Covid Sos di Coldiretti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Oltre 6,9didisononelle cantine italiane per effetto della chiusura di ristoranti, bar ed enoteche in Italia e all’estero che ha fatto crollare i consumi fuori casa con gravi difficoltà per il settore vitivinicolo italiano in particolar modo quello legato ai vini a denominazioni di origine e indicazione geografica, a maggior valore aggiunto. E’ quanto denuncia lanel sottolineare che al 31 gennaio 2021 ci sono almeno 150 milioni diin più rispetto allo scorso anno secondo l’ultimo aggiornamento reso disponibile dal Ministero delle Politiche Agricole. La diffusione dei contagi fa prevedere una aggravamento della situazione per il prolungamento delle misure di contenimento con un forte squilibrio di mercato che rischia di vanificare l’impegno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enologia miliardi

Il Denaro

... sempre alla cieca, e nel pomeriggio si lavora agli essay di. Nel terzo giorno si passa ... Con un'industria quotata 12di euro, il vino è uno degli asset fondamentali per il futuro ...... se nella Palazzina Reichlin aveva sede l'istituto sperimentale per l', dapprima autonomo e ... dopo un corposo restauro costato zero al Comune perché completamente finanziato perdi ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Vanno incrementati gli sforzi per restituire dignità al lavoro delle donne e per far fronte alla crisi demografica. Calo demografico e carenza di occupazione femminile sono ...Oltre 6,9 miliardi di litri di vino sono fermi nelle cantine italiane per effetto della chiusura di ristoranti, bar ed enoteche in Italia e all’estero che ha fatto crollare i consumi fuori casa con gr ...