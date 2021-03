'Critiche a Insigne? Ha fatto due gol respirando da una narice sola...' (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI - " Ghoulam? Sapevo già da ieri dell'infortunio e mi dispiace da morire, è una cosa che fa male. Le cose stavano andando bene e Faouzi, con un po' di continuità, sarebbe tra i migliori al mondo. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI - " Ghoulam? Sapevo già da ieri dell'infortunio e mi dispiace da morire, è una cosa che fa male. Le cose stavano andando bene e Faouzi, con un po' di continuità, sarebbe tra i migliori al mondo.

Advertising

sportli26181512 : 'Critiche a #Insigne? Ha fatto due gol respirando da una narice sola...': L'agente del capitano del Napoli, Vincenz… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Stiamo vedendo l’Insigne migliore di sempre, ma non ce ne rendiamo conto In proiezione potrebbe chiudere l’anno con 20 gol… - MalfiToto : RT @napolista: Stiamo vedendo l’Insigne migliore di sempre, ma non ce ne rendiamo conto In proiezione potrebbe chiudere l’anno con 20 gol… - napolista : Stiamo vedendo l’Insigne migliore di sempre, ma non ce ne rendiamo conto In proiezione potrebbe chiudere l’anno co… - EmmSorrentino : #Caressa difende #Insigne e #Gattuso: le parole del giornalista di Sky Sport -