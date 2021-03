Cepu, arrestato per bancarotta il fondatore Francesco Polidori (Di lunedì 8 marzo 2021) Cepu, Francesco Polidori ai domiciliare nell’ambito di un’inchiesta della Procura capitolina: quali sono le accuse Guardia di Finanza (Getty Images)Nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha posto ai domiciliari Francesco Polidori, il fondatore di Cepu, il gruppo che si occupa di formazione universitaria. Con lui altre cinque persone coinvolte a vario titolo nei reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A un collaboratore dell’imprenditore è stata disposta la misura interdittiva per un anno del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. L’uomo è risultato essere il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021)ai domiciliare nell’ambito di un’inchiesta della Procura capitolina: quali sono le accuse Guardia di Finanza (Getty Images)Nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha posto ai domiciliari, ildi, il gruppo che si occupa di formazione universitaria. Con lui altre cinque persone coinvolte a vario titolo nei reati difraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A un collaboratore dell’imprenditore è stata disposta la misura interdittiva per un anno del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. L’uomo è risultato essere il ...

