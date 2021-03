Atalanta, De Roon: «Mancata un po’ di cattiveria, fiduciosi per la Champions» (Di martedì 9 marzo 2021) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter. Le dichiarazioni dell’olandese a fine gara Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter per 1-0. Le sue parole LA GARA – «È Mancata un po’ di cattiveria in area. La partita è stata decisa da un episodio, Handanovic ha fatto un miracolo su Duvan e poi c’è stato un salvataggio sulla linea. Loro sono stati più bravi sugli episodi. Sappiamo che stiamo bene, anche oggi abbiamo dominato per larghi tratti della partita. Manca ancora qualcosa, ma siamo fiduciosi per le prossime partite. Siamo fiduciosi di poter lottare per i primi quattro posti della classifica». REAL MADRID – «Sarebbe bello intanto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Marten De, centrocampista dell’, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter. Le dichiarazioni dell’olandese a fine gara Marten De, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter per 1-0. Le sue parole LA GARA – «Èun po’ diin area. La partita è stata decisa da un episodio, Handanovic ha fatto un miracolo su Duvan e poi c’è stato un salvataggio sulla linea. Loro sono stati più bravi sugli episodi. Sappiamo che stiamo bene, anche oggi abbiamo dominato per larghi tratti della partita. Manca ancora qualcosa, ma siamoper le prossime partite. Siamodi poter lottare per i primi quattro posti della classifica». REAL MADRID – «Sarebbe bello intanto ...

