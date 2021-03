Ascolti tv, bene “Lolita Lobosco”. La fine di Sanremo totalizza il 74.7% di share (Di lunedì 8 marzo 2021) Ottimi Ascolti per la fiction Rai Si conferma il successo per la fiction Rai, in onda su Rai Uno, “Le Indagini di Lolita Lobosco”. Gli Ascolti di domenica 7 marzo parlano di 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share. Nulla da fare per “Live – Non è la D’Urso” che conferma il proprio trend negativo, con un programma che ormai ha stancato e che oltre gossip e trash poco sa offrire (nonostante ieri ci sia stato anche Zingaretti): la conduttrice raccoglie 2.096.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai 2, 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.133.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 941.000 (3.6%) nel secondo. Su Italia 1 Ready Player One ha intrattenuto 1.027.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, con Fazio conduttore a distanza,ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Ottimiper la fiction Rai Si conferma il successo per la fiction Rai, in onda su Rai Uno, “Le Indagini di”. Glidi domenica 7 marzo parlano di 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di. Nulla da fare per “Live – Non è la D’Urso” che conferma il proprio trend negativo, con un programma che ormai ha stancato e che oltre gossip e trash poco sa offrire (nonostante ieri ci sia stato anche Zingaretti): la conduttrice raccoglie 2.096.000 spettatori pari al 12.8% di. Su Rai 2, 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.133.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 941.000 (3.6%) nel secondo. Su Italia 1 Ready Player One ha intrattenuto 1.027.000 spettatori con il 4.6% di. Su Rai3 Che Tempo che Fa, con Fazio conduttore a distanza,ha ...

Advertising

361_magazine : Gli ascolti tv di ieri sera bene #lolitalobosco - akruyasevdali : RT @Valenti21695009: mi dispiace tantissimo per gli ascolti ma va bene così purtroppo non dipende solo da noi #TesekkürlerAkinVeEbru - davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 7 marzo 2021 Lolita sempre al top (28.2%). Bene Venier da Sanremo (22.2%, 24.3%, 24.8%) - KNtenekou : RT @Valenti21695009: mi dispiace tantissimo per gli ascolti ma va bene così purtroppo non dipende solo da noi #TesekkürlerAkinVeEbru - NinaPassarela : RT @Valenti21695009: mi dispiace tantissimo per gli ascolti ma va bene così purtroppo non dipende solo da noi #TesekkürlerAkinVeEbru -