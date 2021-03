Ardern-Harris al Parlamento Ue Il mondo non funziona come dovrebbe per le donne

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Oggi, le crisi globali che dobbiamo affrontare hanno evidenziato chiaramente sia il contributo che leforniscono che le sfide che ledevono affrontare. In poche parole, il nostrononancora per le”. Così la vicepresidente Usa Kamalanel suo discorso alUe in occasione dell?8 marzo. “Il Covid-19 ha minacciato ovunque la salute, la sicurezza economica e la sicurezza fisica delle- ha aggiunto - La pandemia ha sovraccaricato i sistemi sanitari, rendendo ancora più difficile per leaccedere alle cure di cui hanno bisogno”. “Mentre affrontiamo la pandemia, l’instabilità economica, l’ingiustizia razziale, le minacce alla ...

... Ursula von der Leyen, e in collegamento la premier neozelandese, Jacinda, e la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala. "In tutti i nostri Paesi - ha aggiunto Sassoli - le donne sono ...Secondo'dobbiamo trattare le donne con dignità sul lavoro e creare le strutture necessarie, ...diritti della Donna è intervenuta al Parlamento Ue anche la premier neozelandese Jacinda. '..."L'isolamento ha anche aumentato il rischio di violenza di genere, e allo stesso tempo ha interferito con i servizi offerti alle donne in difficoltà e vittime di violenza domestica". Lo ha dichiarato ..."Quella di oggi non può essere una celebrazione retorica. Siamo infatti nel pieno di una crisi drammatica, che si è aperta esattamente un anno fa e che ha visto le donne, le ragazze non soltanto in pr ...