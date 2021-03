Amici e il serale: Tommaso Zorzi in giuria? Ecco perché non era a Live (Di lunedì 8 marzo 2021) Tommaso Zorzi potrebbe fare il giudice ad Amici? L’indiscrezione Si sa che Maria De Filippi provi una grande stima nei confronti di Tommaso Zorzi. Lo abbiamo potuto appurare quando, proprio al Grande Fratello Vip, la conduttrice aveva fatto irruzione per fare una sorpresa in particolare all’influencer milanese che prova ammirazione nei confronti di Maria e che si era detto disponibile a fare per lei caffè e fotocopie. Da lì era nato un siparietto divertente tra i due dove Tommy era stato messo alla prova con una grande fotocopiatrice davanti a sé e doveva appunto far fotocopie per il suo idolo. Leggi anche–> GF Vip 5, Maria De Filippi ospite al reality di Canale 5 Anticipazioni “Secondo me lui all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il Grande ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021)potrebbe fare il giudice ad? L’indiscrezione Si sa che Maria De Filippi provi una grande stima nei confronti di. Lo abbiamo potuto appurare quando, proprio al Grande Fratello Vip, la conduttrice aveva fatto irruzione per fare una sorpresa in particolare all’influencer milanese che prova ammirazione nei confronti di Maria e che si era detto disponibile a fare per lei caffè e fotocopie. Da lì era nato un siparietto divertente tra i due dove Tommy era stato messo alla prova con una grande fotocopiatrice davanti a sé e doveva appunto far fotocopie per il suo idolo. Leggi anche–> GF Vip 5, Maria De Filippi ospite al reality di Canale 5 Anticipazioni “Secondo me lui all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il Grande ...

