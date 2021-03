Alice Guy | la prima regista a dirigere l’emancipazione femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Si è mai visto un mondo in cui le donne fumano, bevono al bar, lavorano, si divertono ad importunare gli uomini e lasciano loro il compito di accudire la prole e occuparsi delle faccende domestiche? Oggi i cittadini di una società che si reputa emancipata risponderebbero senza ombra di dubbio “sì”, ma nel 1906 questa accoppiata tra genere e mansioni appariva come pura fantascienza. Nonostante ciò,Guy, ladonna della storia del cinema, volle rompere i tabù del tempo e scrisse un copione che parlava di futuro, quello da lei desiderato. Intraprendente, visionaria e coraggiosa, si fece strada in un settore ostile ed esclusivamente maschile. La perdita del padre in giovane età la catapultò nel mondo del lavoro e da allora con l’indipendenza economica e una buona dose di genio cercò di rompere le catene di uno ...