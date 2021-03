A Santa Maria a Vico un leccio per ricordare il valore delle donne, Pirozzi: “Difendere i loro diritti” – VIDEO (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Un leccio per rimarcare la necessità di mantenere vivo il dibattito sui diritti delle donne. L’albero, simbolo di forza e coraggio, è stato piantato in piazza Roma e in contemporanea con gli altri 103 comuni della provincia di Caserta. Un’iniziativa, quella promossa dalla Consigliera Provinciale di Parità, Rosaria Calabrese, cui il Comune di Santa Maria a Vico ha subito aderito nonostante le difficoltà del momento dovute alla emergenza sanitaria ancora in atto. “Il ruolo delle donne – ha detto il sindaco Andrea Pirozzi – non può essere continuamente svilito ma dovrebbe essere continuamente spinto ai massimi livelli. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Unper rimarcare la necessità di mantenere vivo il dibattito sui. L’albero, simbolo di forza e coraggio, è stato piantato in piazza Roma e in contemporanea con gli altri 103 comuni della provincia di Caserta. Un’iniziativa, quella promossa dalla Consigliera Provinciale di Parità, Rosaria Calabrese, cui il Comune diha subito aderito nonostante le difficoltà del momento dovute alla emergenza sanitaria ancora in atto. “Il ruolo– ha detto il sindaco Andrea– non può essere continuamente svilito ma dovrebbe essere continuamente spinto ai massimi livelli. ...

