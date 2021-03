A Napoli la rivolta delle badanti: “Troppi doveri, pochi diritti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel primo giorno in zona rossa, dopo quelli natalizi, l’atmosfera a Napoli è rovente. Questa mattina decine di persone si sono riunite davanti alla Prefettura in un presidio convocato dalla “Rete nazionale delle domestiche dell’Usb“, in occasione dello sciopero generale indetto oggi dal sindacato di base. “Permesso di soggiorno subito” e “Troppi doveri, pochi diritti”. Questi sono solo alcuni degli slogan della manifestazione. “Mentre in altri Paesi la Giornata internazionale della donna è festa nazionale – si sfoga una manifestante – in Italia l’8 marzo è un giorno qualsiasi, a maggior ragione se sei una badante. Tu, badante, serva dei servi, come osi accampare diritti? – si domanda sarcastica – Come puoi tu, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel primo giorno in zona rossa, dopo quelli natalizi, l’atmosfera aè rovente. Questa mattina decine di persone si sono riunite davanti alla Prefettura in un presidio convocato dalla “Rete nazionaledomestiche dell’Usb“, in occasione dello sciopero generale indetto oggi dal sindacato di base. “Permesso di soggiorno subito” e “”. Questi sono solo alcuni degli slogan della manifestazione. “Mentre in altri Paesi la Giornata internazionale della donna è festa nazionale – si sfoga una manifestante – in Italia l’8 marzo è un giorno qualsiasi, a maggior ragione se sei una badante. Tu, badante, serva dei servi, come osi accampare? – si domanda sarcastica – Come puoi tu, ...

Advertising

anteprima24 : ** A ##Napoli la rivolta delle #Badanti: “Troppi doveri, pochi diritti” ** - l_honestly : RT @ParticipioPart: @oares16 “Funiculi”: espressione rivolta in accezione negativa per definire i #NAPOLETANI. La cosa più assurda? Che sta… - ParticipioPart : @oares16 “Funiculi”: espressione rivolta in accezione negativa per definire i #NAPOLETANI. La cosa più assurda? Che… - anubidal : RT @frontiere_zero: Un anno fa preciso i microfoni di @Radiondarossa si aprivano con il racconto della rivolta nel carcere di Salerno. La r… - Petartrzz : RT @frontiere_zero: Un anno fa preciso i microfoni di @Radiondarossa si aprivano con il racconto della rivolta nel carcere di Salerno. La r… -