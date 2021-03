**8 marzo: Mattarella incontra donne Forze Armate e le caposervizio del Quirinale** (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Prima della cerimonia al Quirinale per la celebrazione della Giornata internazionale della donna, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato una rappresentanza di donne delle Forze Armate. Quindi ha visto le caposervizio della Presidenza della Repubblica. Da segnalare che sette anni fa i servizi del Quirinale erano diretti da 10 uomini e 5 donne, mentre oggi il rapporto si è invertito: sono 10 donne e 5 uomini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Prima della cerimonia al Quirinale per la celebrazione della Giornata internazionale della donna, il Presidente della Repubblica, Sergio, hato una rappresentanza didelle. Quindi ha visto ledella Presidenza della Repubblica. Da segnalare che sette anni fa i servizi del Quirinale erano diretti da 10 uomini e 5, mentre oggi il rapporto si è invertito: sono 10e 5 uomini.

