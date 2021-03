Varianti Covid, allerta terapie intensive nel Lazio: età dei pazienti in calo. Sette su 10 sono 50enni (Di domenica 7 marzo 2021) Aumentano nel Lazio i quarantenni che si ammalano di Covid e che devono ricorrere agli ospedali. E, dato più allarmante, scende la media di età dei pazienti che devono ricorrere alle... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 marzo 2021) Aumentano neli quarantenni che si ammalano die che devono ricorrere agli ospedali. E, dato più allarmante, scende la media di età deiche devono ricorrere alle...

Advertising

borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - Adnkronos : #Covid, #Speranza: 'Impatto varianti impone misure più drastiche' - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - Ivano_C66 : In base a quale studio scientifico le varianti colpiscono i giovani? A marzo scorso il covid colpiva maggiormente g… - Franco62Fb : RT @Libero_official: Il #Covid colpisce sempre più i bambini: un neonato di 7 mesi operato d'urgenza ad #Ancona, una 14enne in rianimazione… -