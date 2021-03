Ultime Notizie Roma del 07-03-2021 ore 18:10 (Di domenica 7 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in Piano il prossimo trimestre sarà decisivo sul fronte vaccinazioni spiega il ministro della Salute Roberto Speranza poiché ci si aspetta l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi e si punta a raggiungere almeno a Metà della popolazione il ministro con tag entro l’estate tutti gli italiani che lo vogliano possono essere vaccinati da domani o dopodomani annuncia anche la circolare per l’utilizzo della strada in caso tutte le fasce generazionali anche io perché ci sono nuove evidenze in questo senso c’è già un parere della CTS il Viminale ordina intanto più controlli sulla Movida in vigore il dpcm che da domani farà cambiare il colore delle regioni e nel decreto sostegno quanto si apprende rifinanziato per un miliardo di euro il reddito di cittadinanza è provocato reddito di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in Piano il prossimo trimestre sarà decisivo sul fronte vaccinazioni spiega il ministro della Salute Roberto Speranza poiché ci si aspetta l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi e si punta a raggiungere almeno a Metà della popolazione il ministro con tag entro l’estate tutti gli italiani che lo vogliano possono essere vaccinati da domani o dopodomani annuncia anche la circolare per l’utilizzo della strada in caso tutte le fasce generazionali anche io perché ci sono nuove evidenze in questo senso c’è già un parere della CTS il Viminale ordina intanto più controlli sulla Movida in vigore il dpcm che da domani farà cambiare il colore delle regioni e nel decreto sostegno quanto si apprende rifinanziato per un miliardo di euro il reddito di cittadinanza è provocato reddito di ...

Advertising

chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - fanpage : Lockdown totale La richiesta del Comitato tecnico scientifico al Governo Draghi. - fanpage : Covid La situazione in Brasile è al collasso. - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (7 marzo) - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 207 le vittime, secondo i dati del… -