Tra nubi e schiarite | fino a martedì

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 marzo 2021) Temperature scese in modo sensibile in questo weekend: Tommaso Grieco ci spiega se il calo a Bergamo proseguirà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Correnti d’aria più fredda dai quadranti nord-orientali sono affluite sulla nostra regione, sfruttando il bordo orientale di un’area di alta pressione centrata sulle isole Britanniche.si manterranno condizioni di variabilità, cone passaggi dialte e sottili. Domenica 7 marzo 2021 Tempo Previsto: Nella notte e al mattino cielo poco nuvoloso o velato: maggiore nuvolosità nelle valli prealpine, ma senza fenomeni. In giornata tempo stabile, con alternanza tra momenti assolati e passaggi nuvolosi alle quote medio-alte. Temperature: min in ulteriore diminuzione, tra -1°/+4°C; max in lieve aumento, sui 10°/13°C. Lunedì 8 ...