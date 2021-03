Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (3) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Perciò, è la conclusione di Aimi e degli altri senatori di Forza Italia, "il Bola Wrap potrebbe sostituire efficacemente il Taser, e consentire di immobilizzare le persone in modo meno violento". Al ministro dell'Interno viene quindi chiesto se "intenda adottare il nuovo dispositivo Bola Wrap, arma inoffensiva, che consentirebbe, senza il contatto fisico con i violenti, di bloccarli, evitando che loro azioni possano produrre pregiudizio o danni alla Sicurezza dei cittadini, garantendo quindi alle Forze dell'Ordine l'uso dello stesso dispositivo nel rispetto delle necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) () - Perciò, è la conclusione di Aimi e degli altri senatori di Forza Italia, "ilpotrebbe sostituire efficacemente il, e consentire di immobilizzare le persone in modo meno violento". Al ministro dell'Interno viene quindi chiesto se "intenda adottare il nuovo dispositivo, arma inoffensiva, che consentirebbe, senza il contatto fisico con i violenti, di bloccarli, evitando che loro azioni possano produrre pregiudizio o danni alladei cittadini, garantendo quindi alle Forze dell'Ordine l'uso dello stesso dispositivo nel rispetto delle necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica".

