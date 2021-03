Sampdoria-Cagliari 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Nainggolan all’ultimo secondo | Semplici non si ferma

(Di domenica 7 marzo 2021) La curaporta ancora una volta i frutti, altra prestazione convincente delche però ha dovuto fare i conti con la rimonta della. Brutta gara dei blucerchiati per 75 minuti, come emerso anche dallepubblicate dalla redazione di, poi nel finale il ribaltone. I sardi giocano con grande coraggio e provano a tenere il pallino del gioco, il match si sblocca dopo 11 minuti con Joao Pedro. La squadra dinon rischia, lagioca male. Fino al 75? e la partita svolta. Prima è Bereszynski a raggiungere il gol del pareggio, passano 3 minuti e Gabbiadini si inventa il gol della domenica.gol di. Finisce 2-2. In alto la FOTOGALLERY ...

2 - 1 LIVE 11' Joao Pedro (C), 78' Bereszynski (S), 80' Gabbiadini (S)(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (46' Ramirez); Candreva (88' Yoshida)...Pavoletti e Lykogiannis, infatti, erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti nella ripresa di. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al ...Al 95' il gol di Nainggolan raddrizza una partita che era stata ribaltata dai blucerchiati, a segno al 78' e all'8' dopo il gol nel primo tempo di Joao Pedro ...GENOVA. Partita non consigliata per i malati di cuore. Il Cagliari esce con un prezioso pareggio per 2-2 in casa della Samp, dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di vincere. Nainggolan tira fu ...