Riconoscete questo bimbo? | Oggi il conduttore è irriconoscibile! (Di domenica 7 marzo 2021) Oggi è uno dei conduttori più famosi della rete Mediaset. Amato da grandi e piccini si è sempre distinto per la sua simpatia e sensibilità. Avete capito di chi stiamo parlando? Il conduttore è Oggi uno dei più famosi personaggi della televisione italiana, considerato addirittura ‘l’erede’ di Mike Bongiorno. Nella foto qui sopra è un bambino magrolino e con moltissimi capelli, cosa che è cambiata nel tempo essendo una buona forchetta! Lo sguardo però è sempre lo stesso, dolce e sensibile di un vero ‘gigante buono‘. E’ nato a Miradolo Terme nel 1956 ma cresciuto a Milano, ha frequentato il liceo classico e a due esami dalla laurea in giurisprudenza abbandona gli studi per non riprenderli mai più. Gli anni Settanta hanno segnato e dato il via alla sua carriera. Ha iniziato come speaker radiofonico a Radio Hinterland Milano2 per poi ... Leggi su political24 (Di domenica 7 marzo 2021)è uno dei conduttori più famosi della rete Mediaset. Amato da grandi e piccini si è sempre distinto per la sua simpatia e sensibilità. Avete capito di chi stiamo parlando? Iluno dei più famosi personaggi della televisione italiana, considerato addirittura ‘l’erede’ di Mike Bongiorno. Nella foto qui sopra è un bambino magrolino e con moltissimi capelli, cosa che è cambiata nel tempo essendo una buona forchetta! Lo sguardo però è sempre lo stesso, dolce e sensibile di un vero ‘gigante buono‘. E’ nato a Miradolo Terme nel 1956 ma cresciuto a Milano, ha frequentato il liceo classico e a due esami dalla laurea in giurisprudenza abbandona gli studi per non riprenderli mai più. Gli anni Settanta hanno segnato e dato il via alla sua carriera. Ha iniziato come speaker radiofonico a Radio Hinterland Milano2 per poi ...

