Perché Draghi non conviene alla destra (Di domenica 7 marzo 2021) C’è una quantità di politici in crisi per colpa di Mario Draghi. I più sofferenti sono nella vecchia maggioranza giallo-rossa, che guidava il governo ma se l’è giocato a poker con quel professionista di Matteo Renzi; cosicché, potendosela prendere soltanto con se stessi, gli orfani di Giuseppe Conte adesso si trovano su un pullmino pilotato da Draghi che li sta portando altrove, col Caimano e col Capitano pure loro a bordo. Oltretutto l’autista ha già dato un paio di brusche sterzate, che smentiscono chi si aspettava manovre morbide in piena continuità. Per buona parte della sinistra si annuncia un viaggio da incubo. Ma non è che sull’altra sponda se la passino meglio. Anzi, per molti aspetti a destra dovrebbero preoccuparsi di più. I rischi che corre la Lega sono quelli ben spiegati da Mattia Feltri sull’Huffington Post: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) C’è una quantità di politici in crisi per colpa di Mario. I più sofferenti sono nella vecchia maggioranza giallo-rossa, che guidava il governo ma se l’è giocato a poker con quel professionista di Matteo Renzi; cosicché, potendosela prendere soltanto con se stessi, gli orfani di Giuseppe Conte adesso si trovano su un pullmino pilotato dache li sta portando altrove, col Caimano e col Capitano pure loro a bordo. Oltretutto l’autista ha già dato un paio di brusche sterzate, che smentiscono chi si aspettava manovre morbide in piena continuità. Per buona parte della sinistra si annuncia un viaggio da incubo. Ma non è che sull’altra sponda se la passino meglio. Anzi, per molti aspetti adovrebbero preoccuparsi di più. I rischi che corre la Lega sono quelli ben spiegati da Mattia Feltri sull’Huffington Post: ...

Sia come sia, nella disfida tra Giorgia e Draghi quest'ultimo ha segnato un punto a favore perché Meloni non ha avuto nulla da obiettare, anzi è stata costretta a sostenere che il cambio di Arcuri l'...

Rottamazione cartelle, pressing di Fi e Lega: "Via sotto i 5mila euro" Cresce l'ottimismo sul piano economico di Draghi. E la componente formata da Lega e Forza Italia vede rispettate alcune richieste avanzate ... 'No a nuovi condoni - dice la sindacalista - perché sarebbe ...

