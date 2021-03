Papa in Iraq “terrorismo e morte non hanno l’ultima parola” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola. l’ultima parola appartiene a Dio e al suo figlio vincitore del peccato e della morte. Anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra, possiamo vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita sulla morte”. Lo ha detto Papa Francesco dalla chiesa dell’Immacolata Concezione di Qaraqosh, in Iraq, che l’Isis aveva devastato negli anni passati, nel suo discorso alla comunità cristiana, poco prima della recita dell’Angelus. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo nostro incontro dimostra che ile lanonmaiappartiene a Dio e al suo figlio vincitore del peccato e della. Anche in mezzo alle devastazioni dele della guerra, possiamo vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita sulla”. Lo ha dettoFrancesco dalla chiesa dell’Immacolata Concezione di Qaraqosh, in, che l’Isis aveva devastato negli anni passati, nel suo discorso alla comunità cristiana, poco prima della recita dell’Angelus. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

