Pagelle Sampdoria Cagliari | Gabbiadini superlativo | Nainggolan fortunato

(Di domenica 7 marzo 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Pavoletti VOTI(4-4-2): Audero 6, Bereszynski 7, Ferrari 5.5, Colley 6, Augello 5.5, Candreva 5.5, Adrien Silva 6, Ekdal 5.5, Jankto 6; Keita 5.5, Quagliarella 6. Ramirez 6, Askildsen, Thorsby 6.5,7. Allenatore: Ranieri 6.(3-4-1-2): Cragno 5,5; Rugani 6 (dal 86? Calabresi s.v.); Godin 6; Ceppitelli 5,5; Nandez 6,5; Marin 6 (Gaston Pereiro s.v.); Duncan 6,5; Lykogiannis 5,5 (dal 92? Cerri s.v.); ...

Advertising

clubdoria46 : Le pagelle di Sampdoria-Cagliari: Ranieri non sa più vincere, bentornato Gabbiadini - CentotrentunoC : #SampCagliari ???? LE PAGELLE ?? | I nostri giudizi sulla partita del #Cagliari contro la #Sampdoria, ripresa all'ul… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SampCagliari 2-2: partita incredibile, rimonta blucerchiata e goal rossoblù all'ultimo secondo ?? - Cagliari_1920 : Pagelle Cagliari-Sampdoria Primavera: Luvumbo e Cavuoti spaccano il match VOTI - infoitsport : Pagelle Cagliari-Sampdoria Primavera: Luvumbo e Cavuoti spaccano il match VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:......00 Crotone - Torino (- tabellino) Fiorentina - Parma (- tabellino) Hellas Verona - Milan (- tabellino) 18:00- Cagliari (- tabellino) 20:45 Napoli - Bologna (...In vantaggio con Joao Pedro per quasi tutta la gara, la Sampdoria era riuscita a ribaltare la situazione nel giro di tre minuti nella ripresa.Sampdoria Cagliari, le pagelle del match: Bereszynski è il migliore, Gabbiadini torna ad essere decisivo, difesa ballerina ...