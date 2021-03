“Non se lo merita”. Sanremo 2021, Willie Peyote provoca, Ermal Meta risponde. Volano gli stracci tra i due cantanti (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo è finito, evviva Sanremo. Con la vittoria dei Maneskin la 71esima edizione del Festival della canzone italiana si è conclusa. In modo imprevedibile, secondo molti, vista la sferzata di novità ed energia, con testo che suona quasi come un ‘vaffa’ ai benpensanti, del singolo che ha trionfato, ovvero “Zitti e buoni”. E zitti e buoni non lo sono stati per niente, come ricorderete tutti, Morgan e Bugo che nella passata edizione diedero scalpore con un clamoroso litigio in diretta e conseguente eliminazione di entrambi dalla gara. Quest’anno Morgan non c’era, Bugo sì, ma i protagonisti dell’alterco che vince la palma di Sanremo 2021 sono altri due. Parliamo di Ermal Meta, che ha cantato “Un milione di cose da dirti”, e Willy Peyote che invece era in lizza con “Mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021)è finito, evviva. Con la vittoria dei Maneskin la 71esima edizione del Festival della canzone italiana si è conclusa. In modo imprevedibile, secondo molti, vista la sferzata di novità ed energia, con testo che suona quasi come un ‘vaffa’ ai benpensanti, del singolo che ha trionfato, ovvero “Zitti e buoni”. E zitti e buoni non lo sono stati per niente, come ricorderete tutti, Morgan e Bugo che nella passata edizione diedero scalpore con un clamoroso litigio in diretta e conseguente eliminazione di entrambi dalla gara. Quest’anno Morgan non c’era, Bugo sì, ma i protagonisti dell’alterco che vince la palma disono altri due. Parliamo di, che ha cantato “Un milione di cose da dirti”, e Willyche invece era in lizza con “Mai ...

ElisaDospina : L’eleganza di @MetaErmal nell’asfaltare le persone non cadendo nel tranello dell’aggressività. Ermal maestro di vit… - federicocasotti : Pirlo spende le parole giuste per Kulusevski: ha 20 anni, è reduce da un salto quantico di carriera, sta diventando… - ElisaDospina : @MetaErmal @willie_peyote “Non se lo merita per niente” esattamente su che basi? - CausiLuigi : RT @RobVicaretti: Il Pd ha fatto errori in questi anni. Tanti, per qualcuno troppi. Può avere limiti di visione, programma, ideali, magari… - runningtosel : #Sanremo non ti merita. @ARISA_OFFICIAL #Sanremo2019 #Sanremo2021 -