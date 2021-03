Non è la D’Urso, Zingaretti conferma le dimissioni: “Non torno indietro” (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante la puntata di oggi di “Non è la D’Urso”, Nicola Zingaretti ha parlato delle sue dimissioni dal Pd e ha confermato l’irrevocabilità della decisione. Una delle notizie più discusse e trasmesse della settimana è sicuramente quella delle dimissioni di Nicola Zingaretti dal Partito Democratico. Una decisione che ha fatto scalpore e ha scatenato polemiche di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante la puntata di oggi di “Non è la”, Nicolaha parlato delle suedal Pd e hato l’irrevocabilità della decisione. Una delle notizie più discusse e trasmesse della settimana è sicuramente quella delledi Nicoladal Partito Democratico. Una decisione che ha fatto scalpore e ha scatenato polemiche di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

