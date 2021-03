Nissan Qashqai 2021: presentata la terza generazione ibrida con 5 allestimenti (Di domenica 7 marzo 2021) La nuova Nissan Qashqai 2021 è la terza generazione di un modello e un brand giapponese molto apprezzato. Tredici anni di storia e oltre tre milioni di unità vendute che tengono su il titolo finanziario anche nei momenti peggiori. Come sempre ogni anno si rinnova l’estetica, ma soprattutto la parte tecnologica, e in più si corre sui motori elettrici. Nel 2022 arriva la versione E-Power un sistema ibrido a trazione 100% elettrica, una controtendenza rispetto ad un settore che spinge più sulle auto totalmente senza gas o benzina. Per l’esterno troviamo la piattaforma CMF-C che nasce dallo sviluppo unito di Nissan e Renault Mitsubishi. Leggerezza, resistenza, griglia più grande e fari Led più sottili e adattivi sono le principali caratteristiche design e anche funzionali. L’automobile ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 marzo 2021) La nuovaè ladi un modello e un brand giapponese molto apprezzato. Tredici anni di storia e oltre tre milioni di unità vendute che tengono su il titolo finanziario anche nei momenti peggiori. Come sempre ogni anno si rinnova l’estetica, ma soprattutto la parte tecnologica, e in più si corre sui motori elettrici. Nel 2022 arriva la versione E-Power un sistema ibrido a trazione 100% elettrica, una controtendenza rispetto ad un settore che spinge più sulle auto totalmente senza gas o benzina. Per l’esterno troviamo la piattaforma CMF-C che nasce dallo sviluppo unito die Renault Mitsubishi. Leggerezza, resistenza, griglia più grande e fari Led più sottili e adattivi sono le principali caratteristiche design e anche funzionali. L’automobile ...

Advertising

infoiteconomia : Nuovo Nissan Qashqai, il crossver solo “green” arriva in Italia - AutoElettrica : Nuovo Nissan Qashqai, la terza generazione è tutta elettrificata: Il cliente ha così a disposizione il piacere di g… - AutoElettrica : Nuovo Nissan Qashqai, il crossver solo “green” arriva in Italia: ... la coppia, la silenziosità di una auto elettri… - ItaliaStartUp_ : Nissan svela il nuovo Qashqai: addio diesel per la “super evoluzione” - La Stampa - Italpress : Nuovo Nissan Qashqai, più premium e più “elettrico” -