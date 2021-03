Mancini: "Questa Roma non mi è piaciuta. Devo portare il vino ai magazzinieri" (Di domenica 7 marzo 2021) Roma - La Roma batte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021)- Labatte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 ...

Advertising

sportli26181512 : #Mancini: “Questa #Roma non mi è piaciuta. Devo portare il vino ai magazzinieri”: Le parole del difensore gialloros… - forzaroma : Fonseca: 'Cristante come terzo centrale di sinistra serviva a dare più qualità in uscita, lui e Mancini avevano più… - gizzo97 : Abbastanza severa l'analisi di Mancini. Ma apprezzo tantissimo questa mentalità. - PupazzoEugenio : Partita che poteva riservare qualche sorpresa negativa e invece godiamoci questa vittoria! Mancini con un'altra par… - pazzodicalcio : In questa seconda parte di stagione Mancini è letteralmente di un altro livello. #RomaGenoa #7Marzo -