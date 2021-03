LIVE – Palermo-Juve Stabia 2-4, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 7 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Palermo-Juve Stabia, match valevole per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci dalla prestigiosa vittoria nel derby contro il Catania vogliono trovare continuità nei risultati per continuare a scalare la classifica; i campani, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta con il Bari e sperano di rialzare immediatamente la testa. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Palermo-Juve Stabia 2-4 LIVE: 6? e 82? Luperini (P), 27? Berardocco ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci dalla prestigiosa vittoria nel derby contro il Catania vogliono trovare continuità nei risultati per continuare a scalare la classifica; i campani, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta con il Bari e sperano di rialzare immediatamente la testa. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA2-4: 6? e 82? Luperini (P), 27? Berardocco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Palermo-Juve Stabia 1-1 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Palermo-Juve #Stabia #Serie - PescaraCalcio : ?? Ora in diretta #Streaming #Pescara @Palermofficial ?? - live_palermo : Autista di bus senza mascherina con studenti a bordo: multato - zazoomblog : LIVE Palermo-Juve Stabia: diretta testuale di - WiAnselmo : #Live, #Palermo-#JuveStabia: diretta testuale di -