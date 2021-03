LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Vinales in vetta, Morbidelli 2°. Valentino Rossi inizia il proprio programma di lavoro (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: Sul tracciato Valentino Rossi che così inizia il proprio lavoro. 14.18: Di seguito la classifica aggiornata: 1 12 M. VIÑALES 1:54.845 2 21 F. Morbidelli +0.281 3 41 A. ESPARGARO +0.688 4 63 F. BAGNAIA +0.715 5 43 J. MILLER +0.765 6 44 P. ESPARGARO +0.819 7 5 J. ZARCO +0.951 8 36 J. MIR +1.229 9 30 T. NAKAGAMI +1.612 10 27 I. LECUONA +1.679 14.15: Si fa vedere anche l’australiano Jack Miller, sull’altra Ducati: 1’55?940 per l’aussie a 1?095 dalla vetta. 14.13: Morbidelli migliora il proprio crono ed ora è seconod a 0?365 da Vinales, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20: Sul tracciatoche cosìil. 14.18: Di seguito la classifica aggiornata: 1 12 M. VIÑALES 1:54.845 2 21 F.+0.281 3 41 A. ESPARGARO +0.688 4 63 F. BAGNAIA +0.715 5 43 J. MILLER +0.765 6 44 P. ESPARGARO +0.819 7 5 J. ZARCO +0.951 8 36 J. MIR +1.229 9 30 T. NAKAGAMI +1.612 10 27 I. LECUONA +1.679 14.15: Si fa vedere anche l’australiano Jack Miller, sull’altra Ducati: 1’55?940 per l’aussie a 1?095 dalla. 14.13:migliora ilcrono ed ora è seconod a 0?365 da, ...

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco svetta in classifica. Petrucci unico italiano in pista - #MotoGP… - AngyFra89 : #MotoGP ?? @mvkoficial12 comincia subito a picchiare duro. Con 1'54'845 è più veloce già del tempo di Aleix ieri.… - UnaiYellow46 : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del terzo giorno di test in Qatar minuto per minuto: Tutti gli aggiornamenti, le notizie, le foto e i te… - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco al comando, Petrucci unico italiano in pista - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco al comando Petrucci unico italiano in pista - #MotoGP #Losail #day… -