Ibrahimovic: «Al Milan per vincere. Inter? Tutto può succedere» (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato ospite a Che Tempo Che Fa su Rai Uno. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Fresco di partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Milan – «Ho tanta responsabilità con i miei compagni, mi sento un leader. Questa è l’unica squadra che mi fa emozionare così tanto. Voglio fare tanto come guida, loro si aspettano molto da me e da quello che dico. Oggi volevo esserci alla partita, la squadra mi è mancata tantissimo durante il Festival. Un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli» RINNOVO – «Vediamo. Dipende da Maldini, se lui vuole io ci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatanè stato ospite a Che Tempo Che Fa su Rai Uno. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante delZlatanè ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Fresco di partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ecco le dichiarazioni dell’attaccante del. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Ho tanta responsabilità con i miei compagni, mi sento un leader. Questa è l’unica squadra che mi fa emozionare così tanto. Voglio fare tanto come guida, loro si aspettano molto da me e da quello che dico. Oggi volevo esserci alla partita, la squadra mi è mancata tantissimo durante il Festival. Un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli» RINNOVO – «Vediamo. Dipende da Maldini, se lui vuole io ci ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Milan? E' l’unica squadra dove mi sono emozionato. Oggi volevo essere alla partita, perché mi sento… - AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - calciomercatoit : ?? Parla così #Ibrahimovic a #CTCF ?? Il #Milan vincerà lo scudetto? - AhmedEbra5000 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: “#Milan? E' l’unica squadra dove mi sono emozionato. Oggi volevo essere alla partita, perché mi sento tropp… -