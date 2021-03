Ex corteggiatrice di Uomini e Donne deve abortire: “Dovrò interrompere la gravidanza è troppo debole per vivere” (FOTO) (Di domenica 7 marzo 2021) Megghi Galo costretta ad interrompere la sua gravidanza: l’annuncio su IG Purtroppo nelle ultime ore è stata resa nota una triste notizia da un’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Chi segue il programma da tempo sicuramente ricorderà Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La donna ha comunicato che sarà costretta a interrompere la sua gravidanza. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un lungo post su Instagram dove ha spiegato ai follower il motivo di questo gesto estremo. “Il mio bambino purtroppo non ce la fa, è troppo forte per poter morire ma troppo debole per poter vivere”, ha scritto la ragazza sul noto social network. Ma andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 marzo 2021) Megghi Galo costretta adla sua: l’annuncio su IG Purnelle ultime ore è stata resa nota una triste notizia da un’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Chi segue il programma da tempo sicuramente ricorderà Megghi Galo, exdi. La donna ha comunicato che sarà costretta ala sua. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un lungo post su Instagram dove ha spiegato ai follower il motivo di questo gesto estremo. “Il mio bambino purnon ce la fa, èforte per poter morire maper poter”, ha scritto la ragazza sul noto social network. Ma andiamo a ...

