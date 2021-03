Advertising

CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno: 4 nuovi casi e 81 positivi, i dati di oggi 7 marzo - EcoLitoraleTv : Nettuno, altri quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati nel territorio: in totale ora è di 81 casi… - CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, il bollettino di oggi: 2 nuovi casi - ilClandestinoTW : A Nettuno tre nuovi casi di coronavirus, 75 i contagiati totali - CorriereCitta : Nettuno, aggiornamento Coronavirus: si registrano 6 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Si registrano 2 nuovi casi di. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 77 di cui 5 ospedalizzati.Circa sessanta persone sotto la statua delCirca sessanta persone si sono date appuntamento sotto la statua dela Bologna per quella che è stata definita su Facebook una passeggiata "esclusivamente per gente coraggiosa e consapevole che non indossa la mascherina, oggetto di oppressione e simbolo di ...L'uomo, riuscendo a divincolarsi dalla presa degli altri litiganti, si è diretto verso la donna con intenti violenti. Una volta medicato è stato dichiarato in stato di arresto (pm Federica Messina) Al ...Si registrano 2 nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 77 di cui 5 ospedalizzati.