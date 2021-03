Bologna in lutto: addio a Pavinato, capitano dello scudetto '64 (Di domenica 7 marzo 2021) scomparso questa mattina all'età di 86 anni Mirko Pavinato, il capitano del Bologna campione d'Italia nel 1964. Nato a Vicenza il 20 giugno 1934, cresciuto nel Lanerossi, fu portato in rossoblu da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) scomparso questa mattina all'età di 86 anni Mirko, ildelcampione d'Italia nel 1964. Nato a Vicenza il 20 giugno 1934, cresciuto nel Lanerossi, fu portato in rossoblu da ...

