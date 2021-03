Amadeus: "Un terzo Sanremo? Vediamo. Serve un'idea" (Di domenica 7 marzo 2021) “Quello che ho detto ieri, l’ho detto in maniera consapevole, dopo averlo valutato con Rosario. Pensiamo che Sanremo sia un grande evento, non un programma tv: servono energia, forza, idee. Ringrazio l’amministratore delegato della proposta. L’idea ora è di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l’energia, l’idea, Vediamo. Al festival si lavora per un anno o quasi, quest’anno è come se fossero stati due anni in uno”. Così Amadeus, che ieri aveva escluso l’ipotesi di un festival ter, commenta l’apertura dell’ad Fabrizio Salini a un ‘triplete’ per lui e Fiorello a Sanremo 2022. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “Quello che ho detto ieri, l’ho detto in maniera consapevole, dopo averlo valutato con Rosario. Pensiamo chesia un grande evento, non un programma tv: servono energia, forza, idee. Ringrazio l’amministratore delegato della proposta. L’ora è di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l’energia, l’. Al festival si lavora per un anno o quasi, quest’anno è come se fossero stati due anni in uno”. Così, che ieri aveva escluso l’ipotesi di un festival ter, commenta l’apertura dell’ad Fabrizio Salini a un ‘triplete’ per lui e Fiorello a2022.

Advertising

CronacaSocial : ?? #sanremo2021 - ci sarà un terzo festival con #Amadeus e #Fiorello? Le parole del conduttore. LEGGI ??… - Hellzapoppin80 : Ma ieri #Amadeus in conferenza aveva detto che non avrebbe fatto il terzo #Sanremo2021...... Ho ha cambiato idea lu… - Zoro__90 : Amadeus: 'Ringrazio Salini per avermi fatto la proposta del terzo sanremo. Ieri ho detto che non sarei tornato per… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Amadeus: 'Un terzo Sanremo? Vediamo. Serve un'idea' - patruno_marco : Chi sará il prossimo direttore artistico di Sanremo? #Amadeus ha dichiarato che non farà un terzo festival. Sui gi… -