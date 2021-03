Verissimo: Tommaso Zorzi e Dayane Mello ospiti oggi su Canale 5 (Di sabato 6 marzo 2021) Verissimo torna oggi su Canale 5 alle 16:00 con una puntata completamente dedicata al GF Vip 5, con ospiti alcuni dei protagonisti, tra cui Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Stefania Orlando. Appuntamento oggi su Canale 5 alle 16:00 con una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi avrà come ospiti tanti protagonisti del GF Vip 5, concluso da neppure una settimana sulla stessa rete. In esclusiva saranno in studio per un'imperdibile reunion tutti i finalisti, e non solo, dell'edizione appena conclusa del reality, la più lunga di sempre al mondo. Ecco alcune anticipazioni nel servizio andato in onda al TG5. Posto d'onore a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 marzo 2021)tornasu5 alle 16:00 con una puntata completamente dedicata al GF Vip 5, conalcuni dei protagonisti, tra cuie Stefania Orlando. Appuntamentosu5 alle 16:00 con una nuova puntata di, il programma condotto da Silvia Toffanin cheavrà cometanti protagonisti del GF Vip 5, concluso da neppure una settimana sulla stessa rete. In esclusiva saranno in studio per un'imperdibile reunion tutti i finalisti, e non solo, dell'edizione appena conclusa del reality, la più lunga di sempre al mondo. Ecco alcune anticipazioni nel servizio andato in onda al TG5. Posto d'onore a ...

