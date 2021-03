Udinese-Sassuolo, Carnevali: “Cammino lungo, ma allo stadio ‘Friuli’ per i 3 punti. Europa? Difficile, ma è un obiettivo” (Di sabato 6 marzo 2021) "Ne abbiamo avuto di partite che potevano darci la possibilità di fare il salto di qualità, oggi è una partita Difficile e penso che il Cammino è ancora lungo. L'Europa è Difficile ma è un obiettivo".Sono le parole dell'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara di Udinese-Sassuolo, si è soffermato sulla gara di questo pomeriggio e sugli obiettivi stagionali della squadra: attualmente al nono posto in classifica."Con l'Udinese abbiamo sempre avuto difficoltà, la volontà è quella di fare una buona gara e portare a casa i tre punti". Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) "Ne abbiamo avuto di partite che potevano darci la possibilità di fare il salto di qualità, oggi è una partitae penso che ilè ancora. L'ma è un".Sono le parole dell'amministratore delegato neroverde Giovanniche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara di, si è soffermato sulla gara di questo pomeriggio e sugli obiettivi stagionali della squadra: attualmente al nono posto in classifica."Con l'abbiamo sempre avuto difficoltà, la volontà è quella di fare una buona gara e portare a casa i tre".

Advertising

FabioOffreda : #FIGC #LegaSerieA, #arbitro #AIA arbitraggio pro Sassuolo, fallo di mano non fischiato, fallo tattico su ripartenza… - leonardotipster : Serie A ???? Udinese 0x0 Sassuolo Over 0.5 gols HT Odd: @2.000 bet365 1u - Alessio15559360 : RT @Ruttosporc: Alle 18 Udinese-Sassuolo, chi vince è la nuova Succursale 1. - radiobrasil940 : Campeonato Italiano 1o tempo: Udinese 0 x 0 Sassuolo - willtips_ : ??[Live!!!] ???? Udinese x Sassuolo • Handicap Asiático 0.0, +0.5 Sassuolo (+0.25) • Odd: 1.80 • 1u at Pinnacle -