Test Losail | day 2 | adesso tutti in pista

La MotoGP fa l'appello a Losail per il day 2 dei Test ufficiali, e tutti o quasi rispondono presente. Dopo la sessione di ieri, dedicata ai Tester ed all'orientamento dei rookie, ora è il momento dei piloti ufficiali prendere le misure della nuova stagione. Ci sono tutti: oltre ai debuttanti e ai collaudatori, girano in pista tutti i protagonisti della stagione che verrà. Pol Espargaro debutta con i colori Honda, Valentino Rossi con quelli Petronas, Danilo Petrucci in KTM. Oltre alla squadra Ducati ufficiale nuova di zecca. L'unico che manca all'appello è Marc Marquez, ancora alle prese con l'infortunio al braccio. Ma le premesse di una giornata interessante ci sono tutte. Ecco com'è andata.

