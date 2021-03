Spezia | Verde | «Benevento? Non potevamo perdere una partita del genere»

(Di sabato 6 marzo 2021) Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il: le sue dichiarazioni Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il. «Il gol di oggi lo porterò per sempre nel cuore. Nonunadel. Gli scontri diretti come questo vanno affrontati con orgoglio e cuore. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, ci teniamo stretto questo pareggio e pensiamo subito alle prossime sfide». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

spezianews : SPEZIA-BENEVENTO: 1-1 VERDE E DUE TRAVERSE, MA E' UN PARI PREZIOSO - enricolazzeri : SPEZIA-BENEVENTO: 1-1 VERDE E DUE TRAVERSE, MA E' UN PARI PREZIOSO - blogsicilia : #notizie #sicilia Verde risponde a Gaich, Spezia-Benevento 1-1 - - IlModeratoreWeb : Verde risponde a Gaich, Spezia-Benevento 1-1 - - nestquotidiano : Verde risponde a Gaich, Spezia-Benevento 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Verde

Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue ...MONTIPO': Primo tempo tranquillo fino al 46 quando deve distendersi per deviare in angolo una conclusione di. Sfortunato nel rimpallo nell'azione del goal dello. Concentrato. VOTO: 6,5. TUIA: Gara più che positiva, attento e concentrato per tutto l'arco della gara. Le sue caratteristiche danno ...Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Un punto a testa per Spezia e Benevento nel primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il pareggio del Picco permette alle due squadre di salire a quota 26 punti e muove ...