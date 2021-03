Spezia-Benevento, Italiano: “Noi bravi a reagire, la salvezza non mi preoccupa. Gol di Gaich? Nato da un nostro errore” (Di sabato 6 marzo 2021) Non vanno oltre il pareggio Spezia e Benevento.1-1: è questo il risultato tra Spezia e Benevento, andato in scena questo pomeriggio al "Picco". Alla rete di Gaich, la prima con la maglia dei campani, ha risposto Verde nella ripresa per i liguri. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico Vincenzo Italiano, intervenuto nel post-gara ai microfoni di "Sky Sport".“Queste partite spesso si perdono. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, abbiamo colpito due traverse. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol ma i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa. Ci teniamo questo punto perché abbiamo fatto il massimo. Il gol di Gaich? Sapevamo la loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Non vanno oltre il pareggio.1-1: è questo il risultato tra, andato in scena questo pomeriggio al "Picco". Alla rete di, la prima con la maglia dei campani, ha risposto Verde nella ripresa per i liguri. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico Vincenzo, intervenuto nel post-gara ai microfoni di "Sky Sport".“Queste partite spesso si perdono. Siamo statinel secondo tempo, abbiamo colpito due traverse. Non siamo statia fare il secondo gol ma i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa. Ci teniamo questo punto perché abbiamo fatto il massimo. Il gol di? Sapevamo la loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non ...

Advertising

AAlciato : Assist di Benito (Viola) per Adolfo (Gaich) nel gol del Benevento contro lo Spezia. Ora abbiamo proprio visto tutto. #SpeziaBenevento - DiMarzio : #SpeziaBenevento, le formazioni ufficiali - lellacmilan : RT @AAlciato: Assist di Benito (Viola) per Adolfo (Gaich) nel gol del Benevento contro lo Spezia. Ora abbiamo proprio visto tutto. #SpeziaB… - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrado: Spezia 1 x 1 Benevento - Fantacalcio : Spezia-Benevento, Filippo Inzaghi: 'Bravo Gaich, ma non carichiamolo' -