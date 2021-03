Scuole | da settembre studenti di Napoli e Bari in Aula per meno giorni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 marzo 2021) A un anno dall’inizio della pandemia, bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74di istruzione ciascuno, piu’ di un terzo dell’anno scolastico medio globale di 190. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. A livello globale, si stima che 112 miliardi didi istruzione siano stati persi complessivamente e che siano stati i bambini piu’ poveri del mondo a essere colpiti in modo sproporzionato. Anche in Italia Save the Children, ad un anno dal primo lockdown generale, ha analizzato i dati rispetto alla frequenza in presenza degli alunni delledi ogni ordine e grado. Dall’analisi condotta emerge come glisi siano ...