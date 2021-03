Sci alpino, Mikaela Shiffrin firma la 69ma vittoria in carriera nello slalom di Jasna. Magnifica Peterlini: è settima! (Di sabato 6 marzo 2021) Mikaela Shiffrin torna sul gradino più alto del podio, imponendosi nello slalom di Jasna. Successo numero 69 della carriera per l’americana, che si rilancia nella lotta per la classifica di specialità. Una splendida prestazione nella seconda manche per la statunitense, che ha recuperato una posizione rispetto alla prima manche, facendo la differenza nel tratto finale. Secondo posto amaro per la padrona di casa Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso al secondo posto a 34 centesimi dalla rivale, non riuscendo a difendere la sua leadership della prima manche. Con questo piazzamento Vlhova recupera 80 punti a Lara Gut-Behrami nella classifica generale, ma certamente la 25enne di Liptovský Mikuláš puntava al bottino pieno. Venticinquesimo podio della carriera in ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)torna sul gradino più alto del podio, imponendosidi. Successo numero 69 dellaper l’americana, che si rilancia nella lotta per la classifica di specialità. Una splendida prestazione nella seconda manche per la statunitense, che ha recuperato una posizione rispetto alla prima manche, facendo la differenza nel tratto finale. Secondo posto amaro per la padrona di casa Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso al secondo posto a 34 centesimi dalla rivale, non riuscendo a difendere la sua leadership della prima manche. Con questo piazzamento Vlhova recupera 80 punti a Lara Gut-Behrami nella classifica generale, ma certamente la 25enne di Liptovský Mikuláš puntava al bottino pieno. Venticinquesimo podio dellain ...

Advertising

Eurosport_IT : Dominik Paris è un campione immenso ?????? Intercettato al walkie talkie con #Innerhofer, avrebbe detto di non voler… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - sportface2016 : #Scialpino, classifica #CoppadelMondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo discesa #Saalbach 6 marzo - Gazzetta_it : Shiffrin vince lo slalom di Jasna, Vlhova seconda. Peterlini che rimonta: da 21esima a settima #sci #shiffrin… -