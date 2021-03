Sanremo, Ibrahimovic caccia Amadeus. Ma poi… | VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, grande protagonista del Festival di Sanremo. Prima caccia Amadeus dal palco, ma poi ci ripensa Sanremo, Ibrahimovic caccia Amadeus. Ma poi… VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatan, attaccante del Milan, grande protagonista del Festival di. Primadal palco, ma poi ci ripensa. MaPianeta Milan.

Advertising

Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - mirkocalemme : Mai visto un #Ibrahimovic così umano, autoironico, umile, simpatico. E quest'immagine resterà nella storia di… - sportli26181512 : Il festival di Ibra, Tuttosport: 'A Sanremo in moto, come un film': Anche sulla prima pagina di Tuttosport si parla… - infoitsport : Sanremo, che ascolti per Ibrahimovic. Ma la serata… | News -