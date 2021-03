Sanremo 2021 | Orietta Berti conquista l’Ariston e il web

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - loris30999 : RT @rtl1025: ?? Finalissima di #Sanremo2021, ora sul palco: ?? Willy Peyote ?? ?? Mai dire mai (La locura) ?? #FinalmenteSanremo ?? 'Riapriam… - MilanWorldForum : Ibra: il monologo a Sanremo 2021 -) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Gag con 'anatema' per la prossima edizione del Festival dal palco dell'Ariston. A lanciarlo, durante la serata finale, Fiorello che dopo aver ricordato l'annuncio di Amadeus ('non ci sarà un Ama - ter'...Amadeus (9) Per la finale non si è fatto parlare dietro. Tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Elegantissimo. Gaia (4) Gaia Barbie passione frange. Peccato. Finora era stata ...Zlatan Ibrahimovic stupisce tutti con il suo monologo durante la finale del festival di Sanremo 2021. Luci abbassate e leggio davanti a sé: «Sono zlatan quando vinco e quando perdo» dice il giocatore ...Ragazze con Zlatan «Potevate fare Sanremo a casa mia, a casa di Zlatan c’è posto», aveva detto il calciatore. Mi diceva “guarda che poi le ragazze restano con me”. «Ho sentito Ibra che diceva che era ...