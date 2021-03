Sanremo 2021: le pagelle della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Fiorello 9 a Beatrice Venezi. Bella come poche; non fa parte del mondo della tv, eppure se la cava più che bene nel presentare le canzoni. Ribadisce di voler esser chiamata “direttore d’orchestra” e non direttrice, evitando l’imperante politically correct. Dopotutto, è il suo mestiere (e non il modo in cui viene chiamata) a renderla un esempio di donna, un modello da seguire. Brava, bravissima. 8 a Colapesce e Di Martino. Una musica leggera anzichè leggerissima che ti entra in testa con le sue sonorità anni 80 e un testo che poi così superficiale non è. Parole che rispecchiano appieno gli interpreti, sottilmente tormentati e superficialmente disincantati. L’insostenibile leggerezza dell’essere. 8 – a Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte. Pur senza graffiare, il cantautore di Foggia trionfa con una canzone dedicata al padre scomparso che già dal titolo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021) Fiorello 9 a Beatrice Venezi. Bella come poche; non fa parte del mondotv, eppure se la cava più che bene nel presentare le canzoni. Ribadisce di voler esser chiamata “direttore d’orchestra” e non direttrice, evitando l’imperante politically correct. Dopotutto, è il suo mestiere (e non il modo in cui viene chiamata) a renderla un esempio di donna, un modello da seguire. Brava, bravissima. 8 a Colapesce e Di Martino. Una musica leggera anzichè leggerissima che ti entra in testa con le sue sonorità anni 80 e un testo che poi così superficiale non è. Parole che rispecchiano appieno gli interpreti, sottilmente tormentati e superficialmente disincantati. L’insostenibile leggerezza dell’essere. 8 – a Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte. Pur senza graffiare, il cantautore di Foggia trionfa con una canzone dedicata al padre scomparso che già dal titolo ...

