Sanremo 2021 | la scaletta dell’ultima serata

Siamo giunti alla 5a ed ultima serata del Festival di Sanremo 2021. Ecco la scaletta e gli ospiti che calcheranno l'ambito palco dell'Ariston nella finale del Festival della Canzone italiana, in onda stasera alle 20.40 su Raiuno. Sanremo 2021: vediamo cosa ci aspetta La quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2021 si svolgerà stasera. Amadeus e Fiorello hanno già annunciato che, dopo questa 71esima edizione, saluteranno definitivamente il palco dell'Ariston. Accanto ai due cavalli di razza del tubo catodico doveva esserci anche Simona Ventura, bloccata però da un tampone positivo. A sostituirla ci sarà Giovanna Botteri, storica inviata di guerra della Rai. "Racconterò che le ferite vanno accarezzate, non dimenticate", ha ...

