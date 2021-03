Sanremo 2021: il video di Amare de La Rappresentante di Lista (Di sabato 6 marzo 2021) Potenti, freschi, talentuosi, La Rappresentante Di Lista sono la vera grande rivelazione di questo Festival.La loro canzone, classificata quarta nella classifica della sala stampa nella giornata di ieri, è una bomba che in un crescendo continuo non è più uscita dalla mia testa. Ecco il video ufficiale, uscito nelle scorse ore. La Rappresentante di Lista - Amare Testo Ogni volta che nella mia vita Non pensavo di essere abbastanza Come un vuoto dentro la mia testa Un incendio dentro la mia stanza Come un sole che non sorgerà Dal riflesso dei miei occhi stanchi Io corro e poi corro Piango e poi piango Amare senza avere tanto Urlare dopo avere pianto Parlare senza dire niente Come il sole, mi consolerà Amare senza avere tanto Urlare dopo avere pianto È ... Leggi su sicksadworld (Di sabato 6 marzo 2021) Potenti, freschi, talentuosi, LaDisono la vera grande rivelazione di questo Festival.La loro canzone, classificata quarta nella classifica della sala stampa nella giornata di ieri, è una bomba che in un crescendo continuo non è più uscita dalla mia testa. Ecco ilufficiale, uscito nelle scorse ore. LadiTesto Ogni volta che nella mia vita Non pensavo di essere abbastanza Come un vuoto dentro la mia testa Un incendio dentro la mia stanza Come un sole che non sorgerà Dal riflesso dei miei occhi stanchi Io corro e poi corro Piango e poi piangosenza avere tanto Urlare dopo avere pianto Parlare senza dire niente Come il sole, mi consoleràsenza avere tanto Urlare dopo avere pianto È ...

