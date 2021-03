Sanremo 2021, Fedez confessa: “Mi si strizza il sedere tantissimo appena mi chiamano” (Di sabato 6 marzo 2021) Evidentemente agitato durante la prima serata, più sereno nella terza, Fedez ormai ha rotto il ghiaccio sul palco dell’Ariston. “Alle prove generali ero in stato confusionale, avevo la vista un po’ annebbiata. Invece alla prima serata ero emozionato, ma poteva essere molto peggio dentro di me quella roba”, ha dichiarato durante una Instagram Live ospite di Tv, Sorrisi e Canzoni insieme con Francesca Michielin. “Quando sono nel backstage, prima che mi chiamino, l’atmosfera è anche figa, sto con gli altri, scherzo, mi diverto. appena mi chiamano, mi si strizza il sedere tantissimo“, ha detto apertamente il rapper milanese. Poi ha aggiunto: “Sento che sto per salire su una roba importante, ce l’ho (l’ansia, ndr) solo poco prima che mi chiamino”. Come fa quindi a mantenere il controllo? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Evidentemente agitato durante la prima serata, più sereno nella terza,ormai ha rotto il ghiaccio sul palco dell’Ariston. “Alle prove generali ero in stato confusionale, avevo la vista un po’ annebbiata. Invece alla prima serata ero emozionato, ma poteva essere molto peggio dentro di me quella roba”, ha dichiarato durante una Instagram Live ospite di Tv, Sorrisi e Canzoni insieme con Francesca Michielin. “Quando sono nel backstage, prima che mi chiamino, l’atmosfera è anche figa, sto con gli altri, scherzo, mi diverto.mi, mi siil“, ha detto apertamente il rapper milanese. Poi ha aggiunto: “Sento che sto per salire su una roba importante, ce l’ho (l’ansia, ndr) solo poco prima che mi chiamino”. Come fa quindi a mantenere il controllo? ...

